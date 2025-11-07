BursaDEX+
Harga live Pharaoh Liquid Staking Token hari ini adalah 0.03034412 USD. Lacak informasi harga aktual P33 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga P33 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Pharaoh Liquid Staking Token (P33)

Harga Live 1 P33 ke USD:

$0.03043702
+5.30%1D
+5.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:37:03 (UTC+8)

Harga aktual Pharaoh Liquid Staking Token (P33) adalah $0.03034412. Selama 24 jam terakhir, P33 diperdagangkan antara low $ 0.02856917 dan high $ 0.0305704, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highP33 adalah $ 0.04540733, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02856917.

Dalam hal kinerja jangka pendek, P33 telah berubah sebesar +0.46% selama 1 jam terakhir, +4.98% selama 24 jam, dan -19.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Pharaoh Liquid Staking Token saat ini adalah $ 8.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar P33 adalah 292.83M, dan total suplainya sebesar 292827672.5865803. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.91M.

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pharaoh Liquid Staking Token ke USD adalah $ +0.00144064.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pharaoh Liquid Staking Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pharaoh Liquid Staking Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pharaoh Liquid Staking Token ke USD adalah $ 0.

Hari ini$ +0.00144064+4.98%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Pharaoh Liquid Staking Token (P33)

Pharaoh is a concentrated liquidity layer and exchange built on the Avalanche C-Chain, powered by the latest metaDEX x(3,3) methodology—a more fluid and accessible version of the popular ve(3,3) model. Pharaoh is built on Ramses V3 Core, which is based on Uniswap V3, with several enhancements. These improvements include dynamic system and protocol fee mechanisms and x(3,3). Ramses V3 Core also introduces a new accounting system to track how much active liquidity each concentrated liquidity position provides.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar.

Situs Web Resmi

Berapa nilai Pharaoh Liquid Staking Token (P33) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pharaoh Liquid Staking Token (P33) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pharaoh Liquid Staking Token.

Cek prediksi harga Pharaoh Liquid Staking Token sekarang!

Memahami tokenomi Pharaoh Liquid Staking Token (P33) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token P33 sekarang!

Berapa nilai Pharaoh Liquid Staking Token (P33) hari ini?
Harga live P33 dalam USD adalah 0.03034412 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga P33 ke USD saat ini?
Harga P33 ke USD saat ini adalah $ 0.03034412. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pharaoh Liquid Staking Token?
Kapitalisasi pasar P33 adalah $ 8.91M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar P33?
Suplai beredar P33 adalah 292.83M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) P33?
P33 mencapai harga ATH sebesar 0.04540733 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) P33?
P33 mencapai harga ATL 0.02856917 USD.
Berapa volume perdagangan P33?
Volume perdagangan 24 jam live P33 adalah -- USD.
Akankah harga P33 naik lebih tinggi tahun ini?
P33 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga P33 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:37:03 (UTC+8)

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

