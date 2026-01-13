Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh pibble?

pibble beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari PIBBLE?

Token ini dihargai sebesar Rp1.44088182500250000, mencatat pergerakan harga sebesar -4.69% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh pibble?

pibble termasuk dalam kategori Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan PIBBLE dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari pibble?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp1438271226.722250000, menempatkan aset ini di peringkat #7365. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai PIBBLE yang beredar saat ini?

Terdapat 999436253.212578 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk pibble hari ini?

Dalam satu hari terakhir, PIBBLE mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, pibble berfluktuasi antara Rp1.40382817199250000 dan Rp1.51381015115400000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.