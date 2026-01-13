Berapa harga saat ini dari Pika Protocol?

Harga langsung dari Pika Protocol (PIKA) adalah Rp8524.25085575 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Pika Protocol di pasar?

Pika Protocol saat ini berada pada peringkat pasar #1660, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp161960732519.55. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari PIKA?

Jumlah token yang beredar dari PIKA adalah 19000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Pika Protocol?

Dalam 24 jam terakhir, Pika Protocol diperdagangkan dalam kisaran Rp8465.25699030 (terendah 24 jam) hingga Rp8535.6380045 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Pika Protocol dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Pika Protocol mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp21256.0110, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp57.7881772705. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan PIKA hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Pika Protocol?

Pergeseran harga saat ini sebesar 0.69% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Optimism Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.