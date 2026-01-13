Berapa nilai pog cult saat ini?

pog cult saat ini diperdagangkan seharga Rp0.38646018343620000, dengan pergerakan harga sebesar -13.17% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan POG hari ini, naik atau turun?

POG telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer pog cult hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual POG.

Apa yang membuat pog cult berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, POG menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah POG yang beredar di pasar?

Terdapat 979552748.584236 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah pog cult sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp11.00855586173580000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.25910015785740000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.