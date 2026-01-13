Berapa harga perdagangan saat ini dari PokerPug?

PokerPug (POKERPUG) saat ini dihargai Rp0.23826213130300000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -1.61% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga PokerPug hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap POKERPUG?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi PokerPug dalam pasar kripto global?

Saat ini, PokerPug menduduki peringkat pasar #10658 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp235664838.16869700000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang POKERPUG?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 989199902.302266, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru PokerPug?

Rentang harga antara Rp0.23826213130300000 dan Rp0.24382270438150000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi PokerPug dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem lainnya, POKERPUG terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.