Harga PolkaWar Hari Ini

Harga live PolkaWar (PWAR) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PWAR ke USD saat ini adalah -- per PWAR.

PolkaWar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,068, dengan suplai yang beredar 71.60M PWAR. Selama 24 jam terakhir, PWAR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.17, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PWAR bergerak +0.79% dalam satu jam terakhir dan -95.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PolkaWar (PWAR)

Kapitalisasi Pasar $ 53.07K$ 53.07K $ 53.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.85K$ 65.85K $ 65.85K Suplai Peredaran 71.60M 71.60M 71.60M Total Suplai 88,845,848.0 88,845,848.0 88,845,848.0

