Berapa harga perdagangan saat ini dari Polly Penguin?

Polly Penguin (POLLY) saat ini dihargai Rp21.23157552968200000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -8.26% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Polly Penguin hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap POLLY?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Polly Penguin dalam pasar kripto global?

Saat ini, Polly Penguin menduduki peringkat pasar #3546 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp21296424249.120475000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang POLLY?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999992907.396504, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Polly Penguin?

Rentang harga antara Rp19.09885207230875000 dan Rp24.12889530381225000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Polly Penguin dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem lainnya, POLLY terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.