Harga Poly Hari Ini

Harga live Poly (POLY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POLY ke USD saat ini adalah $ 0 per POLY.

Poly saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,023.87, dengan suplai yang beredar 999.21M POLY. Selama 24 jam terakhir, POLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POLY bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -24.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Poly (POLY)

Kapitalisasi Pasar $ 14.02K$ 14.02K $ 14.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.02K$ 14.02K $ 14.02K Suplai Peredaran 999.21M 999.21M 999.21M Total Suplai 999,210,635.084509 999,210,635.084509 999,210,635.084509

Kapitalisasi Pasar Poly saat ini adalah $ 14.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POLY adalah 999.21M, dan total suplainya sebesar 999210635.084509. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.02K.