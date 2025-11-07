Harga Popsicle Finance Hari Ini

Harga live Popsicle Finance (ICE) hari ini adalah $ 0.01767763, dengan perubahan 92.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ICE ke USD saat ini adalah $ 0.01767763 per ICE.

Popsicle Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,306, dengan suplai yang beredar 6.75M ICE. Selama 24 jam terakhir, ICE diperdagangkan antara $ 0.01729669 (low) dan $ 0.256515 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 66.04, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00091392.

Dalam kinerja jangka pendek, ICE bergerak +1.25% dalam satu jam terakhir dan -71.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Popsicle Finance (ICE)

Kapitalisasi Pasar $ 119.31K$ 119.31K $ 119.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 427.05K$ 427.05K $ 427.05K Suplai Peredaran 6.75M 6.75M 6.75M Total Suplai 24,157,859.0 24,157,859.0 24,157,859.0

Kapitalisasi Pasar Popsicle Finance saat ini adalah $ 119.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ICE adalah 6.75M, dan total suplainya sebesar 24157859.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 427.05K.