Tokenomi Position (POSI)
Tokenomi & Analisis Harga Position (POSI)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Position (POSI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Position (POSI)
Position Exchange is the new Decentralized Trading Protocol, powered by a vAMM and operating on Binance Smart Chain initially, aiming to bridge the gap between people and the cryptocurrency markets and enhance trading experiences.
The protocol offers easy and accessible Derivatives Trading in which users can trade Crypto Derivatives Products fully on-chain transparently and trustless, with high security, and privacy with a plan to expand into other assets in the future. The platform is designed to deliver all the advantages of Decentralized Finance whilst bringing the traditional Centralized Finance experience and tools onboard. To mention High leverage, low slippage, and low costs as well as limit orders all while solving the liquidity issue using the vAMM.
Moreover, Position Exchange's team designed a user-friendly and attractive interface allowing traders of all kinds to trade with ease. The platform is empowered by the POSI token, its native deflationary utility token serving as the backbone of its Ecosystem. Holders can benefit from multiple advantages and use POSI in the different developed features. Holders can Stake, Farm, and Cast NFTs to grow their POSI balance as well as participate in Position Exchange's governance and shape its future.
Tokenomi Position (POSI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Position (POSI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token POSI yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token POSI yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi POSI, jelajahi harga live token POSI!
Prediksi Harga POSI
Ingin mengetahui arah POSI? Halaman prediksi harga POSI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader