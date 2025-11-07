Harga Position Hari Ini

Harga live Position (POSI) hari ini adalah $ 0.00140294, dengan perubahan 0.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POSI ke USD saat ini adalah $ 0.00140294 per POSI.

Position saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 85,125, dengan suplai yang beredar 60.66M POSI. Selama 24 jam terakhir, POSI diperdagangkan antara $ 0.00136871 (low) dan $ 0.00143196 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.85, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00126627.

Dalam kinerja jangka pendek, POSI bergerak +0.89% dalam satu jam terakhir dan -2.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Position (POSI)

Kapitalisasi Pasar $ 85.13K$ 85.13K $ 85.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 128.82K$ 128.82K $ 128.82K Suplai Peredaran 60.66M 60.66M 60.66M Total Suplai 91,800,000.0 91,800,000.0 91,800,000.0

