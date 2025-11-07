BursaDEX+
Harga live Predictions hari ini adalah 1.069 USD. Lacak informasi harga aktual PRDT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRDT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Predictions hari ini adalah 1.069 USD. Lacak informasi harga aktual PRDT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRDT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PRDT

Info Harga PRDT

Penjelasan PRDT

Whitepaper PRDT

Situs Web Resmi PRDT

Tokenomi PRDT

Prakiraan Harga PRDT

Logo Predictions

Harga Predictions (PRDT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PRDT ke USD:

$1.069
+1.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Predictions (PRDT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:36:31 (UTC+8)

Informasi Harga Predictions (PRDT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.057
Low 24 Jam
$ 1.07
High 24 Jam

$ 1.057
$ 1.07
$ 1.072
$ 0.997561
+0.03%

+1.04%

--

--

Harga aktual Predictions (PRDT) adalah $1.069. Selama 24 jam terakhir, PRDT diperdagangkan antara low $ 1.057 dan high $ 1.07, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPRDT adalah $ 1.072, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.997561.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PRDT telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +1.04% selama 24 jam, dan -- dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Predictions (PRDT)

$ 25.66M
--
$ 64.16M
24.00M
60,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Predictions saat ini adalah $ 25.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRDT adalah 24.00M, dan total suplainya sebesar 60000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.16M.

Riwayat Harga Predictions (PRDT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Predictions ke USD adalah $ +0.0109915.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Predictions ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Predictions ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Predictions ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0109915+1.04%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Predictions (PRDT)

PRDT.Finance is a decentralized prediction market platform that enables users to forecast short-term price movements of cryptocurrencies and forex pairs. Operating across multiple blockchains, the platform offers both Classic and Pro trading modes for diverse prediction experiences.

Launched in 2021, PRDT.Finance has expanded to support several EVM-compatible networks and Solana, emphasizing transparent and fast on-chain prediction rounds. Beyond trading, the platform features staking with daily revenue distribution to stakers, as well as partner integrations that extend its prediction markets and contribute to the ecosystem’s revenue-sharing model.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Predictions (PRDT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Predictions (USD)

Berapa nilai Predictions (PRDT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Predictions (PRDT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Predictions.

Cek prediksi harga Predictions sekarang!

PRDT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Predictions (PRDT)

Memahami tokenomi Predictions (PRDT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PRDT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Predictions (PRDT)

Berapa nilai Predictions (PRDT) hari ini?
Harga live PRDT dalam USD adalah 1.069 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PRDT ke USD saat ini?
Harga PRDT ke USD saat ini adalah $ 1.069. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Predictions?
Kapitalisasi pasar PRDT adalah $ 25.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PRDT?
Suplai beredar PRDT adalah 24.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PRDT?
PRDT mencapai harga ATH sebesar 1.072 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PRDT?
PRDT mencapai harga ATL 0.997561 USD.
Berapa volume perdagangan PRDT?
Volume perdagangan 24 jam live PRDT adalah -- USD.
Akankah harga PRDT naik lebih tinggi tahun ini?
PRDT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PRDT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Predictions (PRDT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

