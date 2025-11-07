Harga PRIME Hari Ini

Harga live PRIME ($PRIME) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $PRIME ke USD saat ini adalah -- per $PRIME.

PRIME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,197, dengan suplai yang beredar 1.00B $PRIME. Selama 24 jam terakhir, $PRIME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $PRIME bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -22.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PRIME ($PRIME)

Kapitalisasi Pasar $ 94.20K$ 94.20K $ 94.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 94.20K$ 94.20K $ 94.20K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PRIME saat ini adalah $ 94.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $PRIME adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 94.20K.