Berapa nilai PrimeLayer saat ini?

PrimeLayer saat ini diperdagangkan seharga Rp42.90942035776950000, dengan pergerakan harga sebesar -10.63% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan PRML hari ini, naik atau turun?

PRML telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Layer 2 (L2),Base Ecosystem,Rollup.

Seberapa populer PrimeLayer hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual PRML.

Apa yang membuat PrimeLayer berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Layer 2 (L2),Base Ecosystem,Rollup dan dibangun di atas jaringan --, PRML menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah PRML yang beredar di pasar?

Terdapat 200000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah PrimeLayer sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp836.2115285031050000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp41.8275623230600000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.