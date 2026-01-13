Berapa harga saat ini dari Primer?

Primer diperdagangkan pada Rp10.57660995487860000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -0.63% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan PR dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -0.63% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika PR unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Primer dibandingkan dengan token Base Ecosystem,x402 Ecosystem?

Dalam segmen Base Ecosystem,x402 Ecosystem, PR menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Primer hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp1831929087.498660000 menempatkan PR pada peringkat #6959, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp10.17246087900090000 hingga Rp10.6503979062060000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan PR?

Primer telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi PR?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 173214144.74499708, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.