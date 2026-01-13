BursaDEX+
Harga live Primer hari ini adalah 0.00062782 USD. Kapitalisasi pasar PR adalah 108,742 USD. Lacak informasi harga aktual PR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PR

Info Harga PR

Penjelasan PR

Situs Web Resmi PR

Tokenomi PR

Prakiraan Harga PR

Harga Primer (PR)

Harga Live 1 PR ke USD:

$0.00062769
$0.00062769$0.00062769
-0.60%1D
USD
Grafik Harga Live Primer (PR)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:51:56 (UTC+8)

Harga Primer Hari Ini

Harga live Primer (PR) hari ini adalah $ 0.00062782, dengan perubahan 0.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PR ke USD saat ini adalah $ 0.00062782 per PR.

Primer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 108,742, dengan suplai yang beredar 173.21M PR. Selama 24 jam terakhir, PR diperdagangkan antara $ 0.00060383 (low) dan $ 0.0006322 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0007254, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00053438.

Dalam kinerja jangka pendek, PR bergerak -0.11% dalam satu jam terakhir dan +8.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Primer (PR)

$ 108.74K
$ 108.74K$ 108.74K

--
----

$ 376.67K
$ 376.67K$ 376.67K

173.21M
173.21M 173.21M

600,000,000.0
600,000,000.0 600,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Primer saat ini adalah $ 108.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PR adalah 173.21M, dan total suplainya sebesar 600000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 376.67K.

Riwayat Harga Primer USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00060383
$ 0.00060383$ 0.00060383
Low 24 Jam
$ 0.0006322
$ 0.0006322$ 0.0006322
High 24 Jam

$ 0.00060383
$ 0.00060383$ 0.00060383

$ 0.0006322
$ 0.0006322$ 0.0006322

$ 0.0007254
$ 0.0007254$ 0.0007254

$ 0.00053438
$ 0.00053438$ 0.00053438

-0.11%

-0.63%

+8.49%

+8.49%

Riwayat Harga Primer (PR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Primer ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Primer ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Primer ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Primer ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.63%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Primer

Prediksi Harga Primer (PR) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PR pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Primer (PR) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Primer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Primer yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga PR pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Primer.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Primer (PR)

Situs Web Resmi

Tentang Primer

Berapa harga saat ini dari Primer?

Primer diperdagangkan pada Rp10.57660995487860000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -0.63% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan PR dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -0.63% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika PR unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Primer dibandingkan dengan token Base Ecosystem,x402 Ecosystem?

Dalam segmen Base Ecosystem,x402 Ecosystem, PR menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Primer hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp1831929087.498660000 menempatkan PR pada peringkat #6959, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp10.17246087900090000 hingga Rp10.6503979062060000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan PR?

Primer telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi PR?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 173214144.74499708, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Primer

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:51:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Primer (PR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Primer Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.