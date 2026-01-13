Harga Prisma Governance Token Hari Ini

Harga live Prisma Governance Token (PRISMA) hari ini adalah $ 0.01240916, dengan perubahan 1.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRISMA ke USD saat ini adalah $ 0.01240916 per PRISMA.

Prisma Governance Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,210,470, dengan suplai yang beredar 97.55M PRISMA. Selama 24 jam terakhir, PRISMA diperdagangkan antara $ 0.01235505 (low) dan $ 0.01261975 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 18.64, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00771437.

Dalam kinerja jangka pendek, PRISMA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Prisma Governance Token (PRISMA)

Kapitalisasi Pasar $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Suplai Peredaran 97.55M 97.55M 97.55M Total Suplai 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Prisma Governance Token saat ini adalah $ 1.21M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRISMA adalah 97.55M, dan total suplainya sebesar 300000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.72M.