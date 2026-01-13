Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Private Chat?

Private Chat beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari PRVT?

Token ini dihargai sebesar Rp7.66877526553440000, mencatat pergerakan harga sebesar 5.21% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Private Chat?

Private Chat termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan PRVT dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Private Chat?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp7668724728.837720000, menempatkan aset ini di peringkat #4785. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai PRVT yang beredar saat ini?

Terdapat 999999813.91741 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Private Chat hari ini?

Dalam satu hari terakhir, PRVT mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Private Chat berfluktuasi antara Rp6.23302771285560000 dan Rp8.28178539626280000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.