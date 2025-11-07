BursaDEX+
Harga live Privix hari ini adalah 0.04914438 USD. Lacak informasi harga aktual PRIVIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRIVIX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Privix hari ini adalah 0.04914438 USD. Lacak informasi harga aktual PRIVIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRIVIX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PRIVIX

Info Harga PRIVIX

Penjelasan PRIVIX

Whitepaper PRIVIX

Situs Web Resmi PRIVIX

Tokenomi PRIVIX

Prakiraan Harga PRIVIX

Logo Privix

Harga Privix (PRIVIX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PRIVIX ke USD:

Harga aktual Privix (PRIVIX) adalah $0.04914438. Selama 24 jam terakhir, PRIVIX diperdagangkan antara low $ 0.04525775 dan high $ 0.054697, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPRIVIX adalah $ 0.373502, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04525775.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PRIVIX telah berubah sebesar -0.73% selama 1 jam terakhir, -8.08% selama 24 jam, dan -43.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Privix (PRIVIX)

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Privix saat ini adalah $ 1.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRIVIX adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.04M.

Riwayat Harga Privix (PRIVIX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Privix ke USD adalah $ -0.00432014756983888.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Privix ke USD adalah $ -0.0154903970.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Privix ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Privix ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00432014756983888-8.08%
30 Days$ -0.0154903970-31.52%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

Sumber Daya Privix (PRIVIX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Privix (USD)

Berapa nilai Privix (PRIVIX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Privix (PRIVIX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Privix.

Cek prediksi harga Privix sekarang!

PRIVIX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Privix (PRIVIX)

Memahami tokenomi Privix (PRIVIX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PRIVIX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Privix (PRIVIX)

Berapa nilai Privix (PRIVIX) hari ini?
Harga live PRIVIX dalam USD adalah 0.04914438 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PRIVIX ke USD saat ini?
Harga PRIVIX ke USD saat ini adalah $ 0.04914438. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Privix?
Kapitalisasi pasar PRIVIX adalah $ 1.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PRIVIX?
Suplai beredar PRIVIX adalah 21.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PRIVIX?
PRIVIX mencapai harga ATH sebesar 0.373502 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PRIVIX?
PRIVIX mencapai harga ATL 0.04525775 USD.
Berapa volume perdagangan PRIVIX?
Volume perdagangan 24 jam live PRIVIX adalah -- USD.
Akankah harga PRIVIX naik lebih tinggi tahun ini?
PRIVIX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PRIVIX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:57:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Privix (PRIVIX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

