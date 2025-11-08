Harga Project Plutus Hari Ini

Harga live Project Plutus (PPCOIN) hari ini adalah $ 0.00001504, dengan perubahan 1.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PPCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00001504 per PPCOIN.

Project Plutus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,036.24, dengan suplai yang beredar 1.00B PPCOIN. Selama 24 jam terakhir, PPCOIN diperdagangkan antara $ 0.00001486 (low) dan $ 0.00001524 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02505722, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001486.

Dalam kinerja jangka pendek, PPCOIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Project Plutus (PPCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

