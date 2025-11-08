Harga ProjectOasis Hari Ini

Harga live ProjectOasis (OASIS) hari ini adalah $ 0.00860595, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OASIS ke USD saat ini adalah $ 0.00860595 per OASIS.

ProjectOasis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,378, dengan suplai yang beredar 3.96M OASIS. Selama 24 jam terakhir, OASIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 8.69, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00657828.

Dalam kinerja jangka pendek, OASIS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ProjectOasis (OASIS)

Kapitalisasi Pasar $ 39.38K$ 39.38K $ 39.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 139.39K$ 139.39K $ 139.39K Suplai Peredaran 3.96M 3.96M 3.96M Total Suplai 14,000,000.0 14,000,000.0 14,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ProjectOasis saat ini adalah $ 39.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OASIS adalah 3.96M, dan total suplainya sebesar 14000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 139.39K.