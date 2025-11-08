Harga Public Mint Hari Ini

Harga live Public Mint (MINT) hari ini adalah $ 0.00021612, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MINT ke USD saat ini adalah $ 0.00021612 per MINT.

Public Mint saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,024, dengan suplai yang beredar 106.53M MINT. Selama 24 jam terakhir, MINT diperdagangkan antara $ 0.00021451 (low) dan $ 0.00021627 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.36, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003529.

Dalam kinerja jangka pendek, MINT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +8.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Public Mint (MINT)

Kapitalisasi Pasar $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K Suplai Peredaran 106.53M 106.53M 106.53M Total Suplai 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Public Mint saat ini adalah $ 23.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MINT adalah 106.53M, dan total suplainya sebesar 250000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.03K.