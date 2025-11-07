Harga PulseChain Peacock (PCOCK)
Harga aktual PulseChain Peacock (PCOCK) adalah $0.01893896. Selama 24 jam terakhir, PCOCK diperdagangkan antara low $ 0.01803065 dan high $ 0.02212277, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPCOCK adalah $ 0.02875, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00191136.
Dalam hal kinerja jangka pendek, PCOCK telah berubah sebesar -0.55% selama 1 jam terakhir, -12.41% selama 24 jam, dan -15.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar PulseChain Peacock saat ini adalah $ 16.07M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PCOCK adalah 845.60M, dan total suplainya sebesar 845604528.1115328. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.07M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga PulseChain Peacock ke USD adalah $ -0.00268359412107366.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PulseChain Peacock ke USD adalah $ +0.0358821286.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PulseChain Peacock ke USD adalah $ +0.0647669289.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PulseChain Peacock ke USD adalah $ +0.013496124746875269.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00268359412107366
|-12.41%
|30 Days
|$ +0.0358821286
|+189.46%
|60 Hari
|$ +0.0647669289
|+341.98%
|90 Hari
|$ +0.013496124746875269
|+247.96%
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
