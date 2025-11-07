BursaDEX+
Harga live PulseChain Peacock hari ini adalah 0.01893896 USD. Lacak informasi harga aktual PCOCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PCOCK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PCOCK

Info Harga PCOCK

Penjelasan PCOCK

Situs Web Resmi PCOCK

Tokenomi PCOCK

Prakiraan Harga PCOCK

Logo PulseChain Peacock

Harga PulseChain Peacock (PCOCK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PCOCK ke USD:

$0.01897183
$0.01897183
-12.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live PulseChain Peacock (PCOCK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:39:07 (UTC+8)

Informasi Harga PulseChain Peacock (PCOCK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01803065
$ 0.01803065
Low 24 Jam
$ 0.02212277
$ 0.02212277
High 24 Jam

$ 0.01803065
$ 0.01803065

$ 0.02212277
$ 0.02212277

$ 0.02875
$ 0.02875

$ 0.00191136
$ 0.00191136

-0.55%

-12.41%

-15.42%

-15.42%

Harga aktual PulseChain Peacock (PCOCK) adalah $0.01893896. Selama 24 jam terakhir, PCOCK diperdagangkan antara low $ 0.01803065 dan high $ 0.02212277, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPCOCK adalah $ 0.02875, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00191136.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PCOCK telah berubah sebesar -0.55% selama 1 jam terakhir, -12.41% selama 24 jam, dan -15.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PulseChain Peacock (PCOCK)

$ 16.07M
$ 16.07M

--
----

$ 16.07M
$ 16.07M

845.60M
845.60M

845,604,528.1115328
845,604,528.1115328

Kapitalisasi Pasar PulseChain Peacock saat ini adalah $ 16.07M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PCOCK adalah 845.60M, dan total suplainya sebesar 845604528.1115328. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.07M.

Riwayat Harga PulseChain Peacock (PCOCK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PulseChain Peacock ke USD adalah $ -0.00268359412107366.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PulseChain Peacock ke USD adalah $ +0.0358821286.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PulseChain Peacock ke USD adalah $ +0.0647669289.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PulseChain Peacock ke USD adalah $ +0.013496124746875269.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00268359412107366-12.41%
30 Days$ +0.0358821286+189.46%
60 Hari$ +0.0647669289+341.98%
90 Hari$ +0.013496124746875269+247.96%

Apa yang dimaksud dengan PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya PulseChain Peacock (PCOCK)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga PulseChain Peacock (USD)

Berapa nilai PulseChain Peacock (PCOCK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PulseChain Peacock (PCOCK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PulseChain Peacock.

Cek prediksi harga PulseChain Peacock sekarang!

PCOCK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi PulseChain Peacock (PCOCK)

Memahami tokenomi PulseChain Peacock (PCOCK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PCOCK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang PulseChain Peacock (PCOCK)

Berapa nilai PulseChain Peacock (PCOCK) hari ini?
Harga live PCOCK dalam USD adalah 0.01893896 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PCOCK ke USD saat ini?
Harga PCOCK ke USD saat ini adalah $ 0.01893896. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PulseChain Peacock?
Kapitalisasi pasar PCOCK adalah $ 16.07M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PCOCK?
Suplai beredar PCOCK adalah 845.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PCOCK?
PCOCK mencapai harga ATH sebesar 0.02875 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PCOCK?
PCOCK mencapai harga ATL 0.00191136 USD.
Berapa volume perdagangan PCOCK?
Volume perdagangan 24 jam live PCOCK adalah -- USD.
Akankah harga PCOCK naik lebih tinggi tahun ini?
PCOCK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PCOCK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:39:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PulseChain Peacock (PCOCK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,616.94

$3,337.24

$1.1152

$157.17

$1.0003

$101,616.94

$3,337.24

$157.17

$2.2210

$965.14

