Berapa harga real-time PumaPay hari ini?

Harga live PumaPay berada pada Rp0.27397154729950000, bergerak -3.82% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk PMA?

PMA telah diperdagangkan antara Rp0.27245042211400000 dan Rp0.28614054878350000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan PumaPay hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana PMA saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa PMA menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk PumaPay?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp7261530509.148950000, PumaPay berada di peringkat #4889, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami PMA baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan PumaPay dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp38.15877738954350000, sementara ATL-nya adalah Rp, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar PMA?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (26476422230.56 token), kinerja kategori dalam BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.