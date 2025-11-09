Tokenomi PumpBase (PUMPBASE)
Tokenomi & Analisis Harga PumpBase (PUMPBASE)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk PumpBase (PUMPBASE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi PumpBase (PUMPBASE)
Free To Deploy Launch your token on Base network without any deployment fees. Get started instantly with zero upfront costs and maximum accessibility. Custom Rewarded Token
Design unique tokenomics with built-in reward mechanisms. Create custom incentive structures that engage your community and drive growth.
Sniper & Whale Security
Advanced protection against bots and large holders. Built-in anti-sniper mechanisms and whale protection ensure fair token distribution.
Tokenomi PumpBase (PUMPBASE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi PumpBase (PUMPBASE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token PUMPBASE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token PUMPBASE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi PUMPBASE, jelajahi harga live token PUMPBASE!
