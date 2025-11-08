Harga PumpBase Hari Ini

Harga live PumpBase (PUMPBASE) hari ini adalah $ 0.00004867, dengan perubahan 1.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUMPBASE ke USD saat ini adalah $ 0.00004867 per PUMPBASE.

PumpBase saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,671, dengan suplai yang beredar 1.00B PUMPBASE. Selama 24 jam terakhir, PUMPBASE diperdagangkan antara $ 0.00004338 (low) dan $ 0.00005007 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00127557, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004338.

Dalam kinerja jangka pendek, PUMPBASE bergerak +1.09% dalam satu jam terakhir dan -22.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PumpBase (PUMPBASE)

Kapitalisasi Pasar $ 48.67K$ 48.67K $ 48.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 48.67K$ 48.67K $ 48.67K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

