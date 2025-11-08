Harga Quak Coin Hari Ini

Harga live Quak Coin (QUAK) hari ini adalah $ 0.0000054, dengan perubahan 1.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUAK ke USD saat ini adalah $ 0.0000054 per QUAK.

Quak Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,396.48, dengan suplai yang beredar 1.00B QUAK. Selama 24 jam terakhir, QUAK diperdagangkan antara $ 0.00000528 (low) dan $ 0.00000542 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00002008, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000521.

Dalam kinerja jangka pendek, QUAK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quak Coin (QUAK)

Kapitalisasi Pasar $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Quak Coin saat ini adalah $ 5.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUAK adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.40K.