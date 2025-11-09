Tokenomi RabbitX (RBX)

Telusuri wawasan utama tentang RabbitX (RBX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:46:26 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga RabbitX (RBX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk RabbitX (RBX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 419.78K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 599.88M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 699.78K
All-Time High:
$ 0.300034
All-Time Low:
$ 0.00009996
Harga Saat Ini:
$ 0.00069978
Informasi RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost
Situs Web Resmi:
https://rabbitx.io
Whitepaper:
https://docs.rabbitx.io

Tokenomi RabbitX (RBX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi RabbitX (RBX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token RBX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token RBX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi RBX, jelajahi harga live token RBX!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi