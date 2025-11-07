Apa yang dimaksud dengan Rato The Rat (RATO)

Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book featuring a character called $RATO (Rato the Rat), according to his editor (@beuys_on_sale_ on Instagram). $RATO is a meme coin launched on the Ethereum blockchain. The token has a total supply of 420,690,000,000, with 0% transaction tax and permanently burned liquidity. The project combines Furie's recognizable art style with blockchain community - meme utility.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Rato The Rat (RATO) Berapa nilai Rato The Rat (RATO) hari ini? Harga live RATO dalam USD adalah 0 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RATO ke USD saat ini? $ 0 . Cobalah Harga RATO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Rato The Rat? Kapitalisasi pasar RATO adalah $ 189.59K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RATO? Suplai beredar RATO adalah 420.69B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RATO? RATO mencapai harga ATH sebesar 0 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RATO? RATO mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan RATO? Volume perdagangan 24 jam live RATO adalah -- USD . Akankah harga RATO naik lebih tinggi tahun ini? RATO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RATO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

