Harga Re Protocol reUSD Hari Ini

Harga live Re Protocol reUSD (REUSD) hari ini adalah $ 1.039, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REUSD ke USD saat ini adalah $ 1.039 per REUSD.

Re Protocol reUSD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,030.41, dengan suplai yang beredar 9.65K REUSD. Selama 24 jam terakhir, REUSD diperdagangkan antara $ 1.038 (low) dan $ 1.04 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.078, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.873393.

Dalam kinerja jangka pendek, REUSD bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +0.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Re Protocol reUSD (REUSD)

