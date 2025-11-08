Harga REAL ESMATE by Virtuals Hari Ini

Harga live REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) hari ini adalah $ 0.00011052, dengan perubahan 27.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EMATE ke USD saat ini adalah $ 0.00011052 per EMATE.

REAL ESMATE by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,543, dengan suplai yang beredar 700.82M EMATE. Selama 24 jam terakhir, EMATE diperdagangkan antara $ 0.00008512 (low) dan $ 0.00012295 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00046377, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005247.

Dalam kinerja jangka pendek, EMATE bergerak -3.99% dalam satu jam terakhir dan -16.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Kapitalisasi Pasar $ 77.54K$ 77.54K $ 77.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.65K$ 110.65K $ 110.65K Suplai Peredaran 700.82M 700.82M 700.82M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar REAL ESMATE by Virtuals saat ini adalah $ 77.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EMATE adalah 700.82M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.65K.