Berapa harga saat ini dari Redacted?

Redacted (BTRFLY) diperdagangkan pada Rp237633.55675700000, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Redacted dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Metagovernance,Liquid Staking Governance Tokens,LSDFi,Curve Ecosystem,Liquid Staking, BTRFLY sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif BTRFLY diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, BTRFLY mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Redacted?

Terdapat 16395.3262418596 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat BTRFLY?

Redacted saat ini menempati peringkat pasar #5785 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3897426950.288100000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Redacted dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Redacted dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Metagovernance,Liquid Staking Governance Tokens,LSDFi,Curve Ecosystem,Liquid Staking, BTRFLY menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.