Berapa harga Ridges AI (SN62) hari ini?

Harga live adalah Rp177126.57715600000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -8.27%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token SN62 yang beredar?

Suplai beredar SN62 adalah 3979955.331413536, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Ridges AI?

Ada perkiraan -- pemegang unik SN62 di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Ridges AI hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp704969861581.622000000, menempatkan Ridges AI pada peringkat #750 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif SN62 diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Ridges AI?

Pergerakan harga terbaru sebesar -8.27% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.