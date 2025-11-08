Harga Rigby The Cat Hari Ini

Harga live Rigby The Cat (RIGBY) hari ini adalah $ 0.00001218, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIGBY ke USD saat ini adalah $ 0.00001218 per RIGBY.

Rigby The Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,152.11, dengan suplai yang beredar 997.61M RIGBY. Selama 24 jam terakhir, RIGBY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00018939, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000802.

Dalam kinerja jangka pendek, RIGBY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rigby The Cat (RIGBY)

Kapitalisasi Pasar $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Suplai Peredaran 997.61M 997.61M 997.61M Total Suplai 997,606,956.767007 997,606,956.767007 997,606,956.767007

Kapitalisasi Pasar Rigby The Cat saat ini adalah $ 12.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RIGBY adalah 997.61M, dan total suplainya sebesar 997606956.767007. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.15K.