Harga RMRK Hari Ini

Harga live RMRK (RMRK) hari ini adalah $ 0.01229407, dengan perubahan 0.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RMRK ke USD saat ini adalah $ 0.01229407 per RMRK.

RMRK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 111,052, dengan suplai yang beredar 9.03M RMRK. Selama 24 jam terakhir, RMRK diperdagangkan antara $ 0.01199994 (low) dan $ 0.01255702 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 66.22, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00491139.

Dalam kinerja jangka pendek, RMRK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -50.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RMRK (RMRK)

Kapitalisasi Pasar $ 111.05K$ 111.05K $ 111.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 122.94K$ 122.94K $ 122.94K Suplai Peredaran 9.03M 9.03M 9.03M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar RMRK saat ini adalah $ 111.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RMRK adalah 9.03M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 122.94K.