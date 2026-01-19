Berapa harga perdagangan saat ini dari Robonomics Network?

Robonomics Network (XRT) saat ini dihargai Rp11910.325695510250000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -5.00% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Robonomics Network hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Internet of Things (IOT),Polkadot Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Robotics. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap XRT?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Robonomics Network dalam pasar kripto global?

Saat ini, Robonomics Network menduduki peringkat pasar #3025 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp34364060192.058550000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang XRT?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 2885232.97, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Robonomics Network?

Rentang harga antara Rp11754.089237568450000 dan Rp12660.257313352700000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Robonomics Network dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Internet of Things (IOT),Polkadot Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Robotics lainnya, XRT terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.