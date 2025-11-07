BursaDEX+
Harga live roule token hari ini adalah 0.00329542 USD. Lacak informasi harga aktual ROUL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ROUL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ROUL

Info Harga ROUL

Penjelasan ROUL

Whitepaper ROUL

Situs Web Resmi ROUL

Tokenomi ROUL

Prakiraan Harga ROUL

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ROUL ke USD:

$0.00329542
+0.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live roule token (ROUL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:22:15 (UTC+8)

Informasi Harga roule token (ROUL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00321287
Low 24 Jam
$ 0.00330295
High 24 Jam

$ 0.00321287
$ 0.00330295
$ 0.00858746
$ 0.00109265
--

+0.93%

-18.65%

-18.65%

Harga aktual roule token (ROUL) adalah $0.00329542. Selama 24 jam terakhir, ROUL diperdagangkan antara low $ 0.00321287 dan high $ 0.00330295, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highROUL adalah $ 0.00858746, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00109265.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ROUL telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.93% selama 24 jam, dan -18.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar roule token (ROUL)

$ 238.35K
--
$ 329.54K
72.33M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar roule token saat ini adalah $ 238.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROUL adalah 72.33M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 329.54K.

Riwayat Harga roule token (ROUL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga roule token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga roule token ke USD adalah $ -0.0017639994.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga roule token ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga roule token ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.93%
30 Days$ -0.0017639994-53.52%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan roule token (ROUL)

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya roule token (ROUL)

Prediksi Harga roule token (USD)

Berapa nilai roule token (ROUL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda roule token (ROUL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk roule token.

Cek prediksi harga roule token sekarang!

ROUL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi roule token (ROUL)

Memahami tokenomi roule token (ROUL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ROUL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang roule token (ROUL)

Berapa nilai roule token (ROUL) hari ini?
Harga live ROUL dalam USD adalah 0.00329542 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ROUL ke USD saat ini?
Harga ROUL ke USD saat ini adalah $ 0.00329542. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar roule token?
Kapitalisasi pasar ROUL adalah $ 238.35K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ROUL?
Suplai beredar ROUL adalah 72.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ROUL?
ROUL mencapai harga ATH sebesar 0.00858746 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ROUL?
ROUL mencapai harga ATL 0.00109265 USD.
Berapa volume perdagangan ROUL?
Volume perdagangan 24 jam live ROUL adalah -- USD.
Akankah harga ROUL naik lebih tinggi tahun ini?
ROUL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ROUL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting roule token (ROUL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

