Harga ROXONN Hari Ini

Harga live ROXONN (ROXN) hari ini adalah $ 0.00488486, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROXN ke USD saat ini adalah $ 0.00488486 per ROXN.

ROXONN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 88,763, dengan suplai yang beredar 18.17M ROXN. Selama 24 jam terakhir, ROXN diperdagangkan antara $ 0.00488486 (low) dan $ 0.00488486 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00488486, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00488486.

Dalam kinerja jangka pendek, ROXN bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ROXONN (ROXN)

Kapitalisasi Pasar $ 88.76K$ 88.76K $ 88.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Suplai Peredaran 18.17M 18.17M 18.17M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ROXONN saat ini adalah $ 88.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROXN adalah 18.17M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.88M.