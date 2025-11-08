Harga Sami Hari Ini

Harga live Sami (SAMI1) hari ini adalah $ 0.00004336, dengan perubahan 0.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAMI1 ke USD saat ini adalah $ 0.00004336 per SAMI1.

Sami saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,342, dengan suplai yang beredar 999.70M SAMI1. Selama 24 jam terakhir, SAMI1 diperdagangkan antara $ 0.00004336 (low) dan $ 0.00004385 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00171361, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002368.

Dalam kinerja jangka pendek, SAMI1 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sami (SAMI1)

Kapitalisasi Pasar $ 43.34K$ 43.34K $ 43.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.34K$ 43.34K $ 43.34K Suplai Peredaran 999.70M 999.70M 999.70M Total Suplai 999,699,017.595417 999,699,017.595417 999,699,017.595417

Kapitalisasi Pasar Sami saat ini adalah $ 43.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAMI1 adalah 999.70M, dan total suplainya sebesar 999699017.595417. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.34K.