Berapa harga saat ini dari Sancho?

Sancho diperdagangkan pada Rp3.8552072756950000, mengalami pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Sancho adalah Rp5460.146458916050000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp1.89515296722350000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan SANCHO hari ini?

Market capitalization berada pada Rp3855173472.913100000, menempatkan aset ini di peringkat #5800 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Sancho?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan SANCHO.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 1000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Sancho termasuk?

Sancho merupakan bagian dari klasifikasi Base Ecosystem,Unit0 Network Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai SANCHO?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan SANCHO memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.