Berapa harga saat ini dari Santacoin?

Harga langsung dari Santacoin (SANTA) adalah Rp0.195250662779875000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Santacoin di pasar?

Santacoin saat ini berada pada peringkat pasar #11034, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp195103929.969451125000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SANTA?

Jumlah token yang beredar dari SANTA adalah 1000000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Santacoin?

Dalam 24 jam terakhir, Santacoin diperdagangkan dalam kisaran Rp0.193902944658875000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.216477223185625000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Santacoin dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Santacoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp8.442780169004500000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.193902944658875000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SANTA hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Santacoin?

Pergeseran harga saat ini sebesar -9.80% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait BNB Chain Ecosystem,Meme,Christmas Themed,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.