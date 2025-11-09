Tokenomi Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Telusuri wawasan utama tentang Sao Paulo FC Fan Token (SPFC), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:31:49 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Sao Paulo FC Fan Token (SPFC), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 148.70K
$ 148.70K
Total Suplai:
$ 20.00M
$ 20.00M
Suplai yang Beredar:
$ 4.79M
$ 4.79M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 621.04K
$ 621.04K
All-Time High:
$ 2.33
$ 2.33
All-Time Low:
$ 0.0148642
$ 0.0148642
Harga Saat Ini:
$ 0.03108978
$ 0.03108978

Informasi Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

Situs Web Resmi:
https://socios.com

Tokenomi Sao Paulo FC Fan Token (SPFC): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SPFC yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SPFC yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SPFC, jelajahi harga live token SPFC!

Prediksi Harga SPFC

Ingin mengetahui arah SPFC? Halaman prediksi harga SPFC kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

