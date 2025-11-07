Harga Sao Paulo FC Fan Token Hari Ini

Harga live Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) hari ini adalah $ 0.03130698, dengan perubahan 0.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPFC ke USD saat ini adalah $ 0.03130698 per SPFC.

Sao Paulo FC Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 149,919, dengan suplai yang beredar 4.79M SPFC. Selama 24 jam terakhir, SPFC diperdagangkan antara $ 0.03023526 (low) dan $ 0.03192084 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.33, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0148642.

Dalam kinerja jangka pendek, SPFC bergerak +1.40% dalam satu jam terakhir dan -0.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Kapitalisasi Pasar $ 149.92K$ 149.92K $ 149.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 626.14K$ 626.14K $ 626.14K Suplai Peredaran 4.79M 4.79M 4.79M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

