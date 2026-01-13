Harga Saul GoodAI Hari Ini

Harga live Saul GoodAI (SAUL) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 14.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAUL ke USD saat ini adalah $ 0 per SAUL.

Saul GoodAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 199,367, dengan suplai yang beredar 1.00B SAUL. Selama 24 jam terakhir, SAUL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAUL bergerak -1.43% dalam satu jam terakhir dan -15.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Saul GoodAI (SAUL)

Kapitalisasi Pasar $ 199.37K$ 199.37K $ 199.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 199.37K$ 199.37K $ 199.37K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

