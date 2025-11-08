Harga SharedStake Governance v2 Hari Ini

Harga live SharedStake Governance v2 (SGTV2) hari ini adalah $ 0.00999548, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SGTV2 ke USD saat ini adalah $ 0.00999548 per SGTV2.

SharedStake Governance v2 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,144, dengan suplai yang beredar 2.72M SGTV2. Selama 24 jam terakhir, SGTV2 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 104.82, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00636497.

Dalam kinerja jangka pendek, SGTV2 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Kapitalisasi Pasar $ 27.14K$ 27.14K $ 27.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 88.85K$ 88.85K $ 88.85K Suplai Peredaran 2.72M 2.72M 2.72M Total Suplai 8,889,445.74 8,889,445.74 8,889,445.74

Kapitalisasi Pasar SharedStake Governance v2 saat ini adalah $ 27.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SGTV2 adalah 2.72M, dan total suplainya sebesar 8889445.74. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 88.85K.