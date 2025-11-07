Harga Sheep Wif Hat Hari Ini

Harga live Sheep Wif Hat (SWIF) hari ini adalah $ 0.00018306, dengan perubahan 2.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SWIF ke USD saat ini adalah $ 0.00018306 per SWIF.

Sheep Wif Hat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 163,225, dengan suplai yang beredar 873.40M SWIF. Selama 24 jam terakhir, SWIF diperdagangkan antara $ 0.00016884 (low) dan $ 0.00018768 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03214702, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00016884.

Dalam kinerja jangka pendek, SWIF bergerak +7.78% dalam satu jam terakhir dan -26.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sheep Wif Hat (SWIF)

Kapitalisasi Pasar $ 163.23K$ 163.23K $ 163.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 163.23K$ 163.23K $ 163.23K Suplai Peredaran 873.40M 873.40M 873.40M Total Suplai 873,400,203.779126 873,400,203.779126 873,400,203.779126

Kapitalisasi Pasar Sheep Wif Hat saat ini adalah $ 163.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWIF adalah 873.40M, dan total suplainya sebesar 873400203.779126. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 163.23K.