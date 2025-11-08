BursaDEX+
Harga live Shong Inu hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SHONG adalah 27,456 USD. Lacak informasi harga aktual SHONG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SHONG

Info Harga SHONG

Penjelasan SHONG

Situs Web Resmi SHONG

Tokenomi SHONG

Prakiraan Harga SHONG

Harga Shong Inu (SHONG)

Harga Live 1 SHONG ke USD:

--
----
0.00%1D
Grafik Harga Live Shong Inu (SHONG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:02:06 (UTC+8)

Harga Shong Inu Hari Ini

Harga live Shong Inu (SHONG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHONG ke USD saat ini adalah -- per SHONG.

Shong Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,456, dengan suplai yang beredar 1.00B SHONG. Selama 24 jam terakhir, SHONG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00153521, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHONG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shong Inu (SHONG)

Kapitalisasi Pasar Shong Inu saat ini adalah $ 27.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHONG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.46K.

Riwayat Harga Shong Inu USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Riwayat Harga Shong Inu (SHONG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Shong Inu ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shong Inu ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shong Inu ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shong Inu ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-24.19%
60 Hari$ 0+26.29%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Shong Inu

Prediksi Harga Shong Inu (SHONG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SHONG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Shong Inu (SHONG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Shong Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Shong Inu yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SHONG untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Shong Inu.

Apa yang dimaksud dengan Shong Inu (SHONG)

Welcome to the realm of SHONG INU, the Shaolin Dog, where ancient honor meets modern innovation. Embark on a journey with the legendary dog warrior, a master of stealth and wisdom, navigating the turbulent waters of the crypto world. He is here to eliminate other unnecessary memes in the crypto world like frogs, cats, and other retarded dogs, as he is about to usher in a new era. $SHONG isn’t just a token; it’s a symbol of resilience and the unwavering spirit of a true Shaolin. Join the community and harness the power of tradition fused with cutting-edge technology. Unleash your inner warrior and fight alongside $SHONG, the legendary and mystical Shaolin dog from the Far East.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Shong Inu (SHONG)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Shong Inu

Berapa nilai 1 Shong Inu pada tahun 2030?
Jika Shong Inu tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Shong Inu tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:02:06 (UTC+8)

Jelajahi Shong Inu Selengkapnya

