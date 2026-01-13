Berapa harga live Sierra?

Sierra diperdagangkan pada Rp17000.198624130000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.18% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini SIERRA?

Volatilitas harga SIERRA dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Sierra?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp16949.652939420000 (rendah) dan Rp17084.441431980000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan SIERRA?

Dalam 24 jam terakhir, SIERRA mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp20218.2738840000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp16757.781520260840000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Sierra?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan SIERRA dengan token Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem, SIERRA menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.