Harga Sigma Boy Hari Ini

Harga live Sigma Boy (SIGMABOY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIGMABOY ke USD saat ini adalah -- per SIGMABOY.

Sigma Boy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,176.97, dengan suplai yang beredar 999.28M SIGMABOY. Selama 24 jam terakhir, SIGMABOY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SIGMABOY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sigma Boy (SIGMABOY)

Kapitalisasi Pasar $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Suplai Peredaran 999.28M 999.28M 999.28M Total Suplai 999,275,595.079334 999,275,595.079334 999,275,595.079334

Kapitalisasi Pasar Sigma Boy saat ini adalah $ 7.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIGMABOY adalah 999.28M, dan total suplainya sebesar 999275595.079334. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.18K.