Sim: A Web3 Native AI Platform for Personalized Intelligence
Sim is a Web3-native AI platform designed to bring together the power of artificial intelligence and the decentralized world of blockchain. At its core, Sim allows users to create their own personalized AI — an intelligent digital counterpart that understands their preferences, habits, and needs. Unlike generic AI tools, each Sim is unique, tailored to its user, and deeply integrated into the Web3 ecosystem.
One of Sim’s defining features is its native wallet integration. Your AI doesn’t just provide information; it can actively interact with the blockchain on your behalf. By connecting to your wallet, Sim can read and interpret blockchain data, monitor assets, and help manage on-chain activity. This makes it more than just a conversational assistant — it becomes a trusted co-pilot for your Web3 life. Whether it’s tracking DeFi positions, analyzing NFT holdings, or providing updates on governance proposals, your Sim has direct, real-time access to the information that matters most to you.
Beyond wallet connectivity, Sim is designed for broad interoperability. It supports a range of Web3 integrations, enabling it to plug into decentralized applications (dApps), protocols, and services. This opens up possibilities such as automated trading strategies, personalized DAO participation, portfolio insights, and even creating smart contracts with AI guidance. Sim isn’t locked into a single use case — it adapts and evolves based on the integrations you choose, becoming more powerful and aligned with your goals over time.
The vision of Sim goes deeper than functionality. By combining AI with Web3 principles, Sim aims to give users ownership and agency over their digital intelligence. Your Sim is not just a tool hosted on someone else’s servers; it is designed to be decentralized, portable, and persistent — something you can carry across platforms and services, ensuring continuity and control.
In a digital world where AI and blockchain are rapidly converging, Sim represents the next step: a personal, intelligent agent that is both self-sovereign and connected. It merges the contextual awareness of AI with the transparency and trust of blockchain, empowering users to navigate Web3 with clarity and confidence.
With Sim, your AI is not just a voice or a chatbot — it is your personalized digital twin for the decentralized era.
Tokenomi Sim (SIMAI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Sim (SIMAI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SIMAI yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SIMAI yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SIMAI, jelajahi harga live token SIMAI!
