Harga live Sim hari ini adalah 0.00017344 USD. Kapitalisasi pasar SIMAI adalah 172,038 USD. Lacak informasi harga aktual SIMAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo Sim

Harga Sim (SIMAI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SIMAI ke USD:

$0.00017344
-15.20%1D
USD
Grafik Harga Live Sim (SIMAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:32:59 (UTC+8)

Harga Sim Hari Ini

Harga live Sim (SIMAI) hari ini adalah $ 0.00017344, dengan perubahan 15.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIMAI ke USD saat ini adalah $ 0.00017344 per SIMAI.

Sim saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 172,038, dengan suplai yang beredar 999.89M SIMAI. Selama 24 jam terakhir, SIMAI diperdagangkan antara $ 0.00016685 (low) dan $ 0.00021606 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00037661, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002464.

Dalam kinerja jangka pendek, SIMAI bergerak +3.22% dalam satu jam terakhir dan +19.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sim (SIMAI)

$ 172.04K
--
----

$ 172.06K
999.89M
999,988,751.050291
Kapitalisasi Pasar Sim saat ini adalah $ 172.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIMAI adalah 999.89M, dan total suplainya sebesar 999988751.050291. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 172.06K.

Riwayat Harga Sim USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00016685
Low 24 Jam
$ 0.00021606
High 24 Jam

$ 0.00016685
$ 0.00021606
$ 0.00037661
$ 0.00002464
+3.22%

-15.17%

+19.06%

+19.06%

Riwayat Harga Sim (SIMAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Sim ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sim ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sim ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sim ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-15.17%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Sim

Prediksi Harga Sim (SIMAI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SIMAI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Sim (SIMAI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Sim berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga Sim yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SIMAI untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Sim.

Apa yang dimaksud dengan Sim (SIMAI)

Sim: A Web3 Native AI Platform for Personalized Intelligence

Sim is a Web3-native AI platform designed to bring together the power of artificial intelligence and the decentralized world of blockchain. At its core, Sim allows users to create their own personalized AI — an intelligent digital counterpart that understands their preferences, habits, and needs. Unlike generic AI tools, each Sim is unique, tailored to its user, and deeply integrated into the Web3 ecosystem.

One of Sim’s defining features is its native wallet integration. Your AI doesn’t just provide information; it can actively interact with the blockchain on your behalf. By connecting to your wallet, Sim can read and interpret blockchain data, monitor assets, and help manage on-chain activity. This makes it more than just a conversational assistant — it becomes a trusted co-pilot for your Web3 life. Whether it’s tracking DeFi positions, analyzing NFT holdings, or providing updates on governance proposals, your Sim has direct, real-time access to the information that matters most to you.

Beyond wallet connectivity, Sim is designed for broad interoperability. It supports a range of Web3 integrations, enabling it to plug into decentralized applications (dApps), protocols, and services. This opens up possibilities such as automated trading strategies, personalized DAO participation, portfolio insights, and even creating smart contracts with AI guidance. Sim isn’t locked into a single use case — it adapts and evolves based on the integrations you choose, becoming more powerful and aligned with your goals over time.

The vision of Sim goes deeper than functionality. By combining AI with Web3 principles, Sim aims to give users ownership and agency over their digital intelligence. Your Sim is not just a tool hosted on someone else’s servers; it is designed to be decentralized, portable, and persistent — something you can carry across platforms and services, ensuring continuity and control.

In a digital world where AI and blockchain are rapidly converging, Sim represents the next step: a personal, intelligent agent that is both self-sovereign and connected. It merges the contextual awareness of AI with the transparency and trust of blockchain, empowering users to navigate Web3 with clarity and confidence.

With Sim, your AI is not just a voice or a chatbot — it is your personalized digital twin for the decentralized era.

Sumber Daya Sim (SIMAI)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sim

Berapa nilai 1 Sim pada tahun 2030?
Jika Sim tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Sim tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:32:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.