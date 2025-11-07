Harga Sim Hari Ini

Harga live Sim (SIMAI) hari ini adalah $ 0.00017344, dengan perubahan 15.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIMAI ke USD saat ini adalah $ 0.00017344 per SIMAI.

Sim saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 172,038, dengan suplai yang beredar 999.89M SIMAI. Selama 24 jam terakhir, SIMAI diperdagangkan antara $ 0.00016685 (low) dan $ 0.00021606 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00037661, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002464.

Dalam kinerja jangka pendek, SIMAI bergerak +3.22% dalam satu jam terakhir dan +19.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sim (SIMAI)

Kapitalisasi Pasar $ 172.04K$ 172.04K $ 172.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 172.06K$ 172.06K $ 172.06K Suplai Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Total Suplai 999,988,751.050291 999,988,751.050291 999,988,751.050291

Kapitalisasi Pasar Sim saat ini adalah $ 172.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIMAI adalah 999.89M, dan total suplainya sebesar 999988751.050291. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 172.06K.